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14 Nisan 2017 11:32

İpekyolu’nda ‘Kültür Merkezi ve Şehir Kütüphanesi’ çalışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak olan ‘Kültür Merkezi ve Şehir Kütüphanesi’ projesinin ilk adımları atılıyor.

İpekyolu’nda ‘Kültür Merkezi ve Şehir Kütüphanesi’ çalışması

14 Nisan 2017 11:32


2011 yılında meydana gelen depremde, İl Halk Kütüphanesi binası büyük ölçüde zarar görmüş ve kullanılamaz hale gelmişti. İlde büyük eksiklik ve ihtiyaç olarak hissedilen modern ve kapasite olarak daha büyük bir kütüphane binası, İpekyolu Belediyesince projelendirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan yer tahsisi sonucu Van’a kazandırılacak. Mevcut İl Kütüphanesinin bulunduğu alanda İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, Kültür Merkezleri Daire Başkanı Çağdaş Şener ve İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personelleri incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası heyet ile yapılan değerlendirme toplantısına vali yardımcıları İbrahim Özkan ve Mehmet Parlak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de katıldı.


İçerisinde kültür ve bilim merkezinin de bulunacağı kütüphane projesinde, vatandaşların bilgi ve iletişim teknolojisi olanaklarından en üst düzeyde faydalanmalarını sağlayacak donanım, yazılım ve eğitim olanaklarına halkın ücretsiz olarak erişebilmeleri amaçlanıyor.




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