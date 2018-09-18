İpekyolu'nda okullar asfaltlarla renkleniyor

Van merkez İpekyolu Belediyesi geçen yıl Van'da ilk defa iki okulda uyguladığı renkli, desenli asfalt çalışmasını bu yıl da örnek okul seçilen Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu'nda uyguladı.

Kalitesi, kullanışlılığı ve estetiği açısından farklılıklar içeren renkli, desenli asfalt çalışması geçen yıl Fevzi Çakmak İlkokulu ve Ortaokulu, Zübeyde Hanım Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu ile İpekyolu astsubay evinin bahçelerinde uygulandı. Bu yılda Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine uygulanan renkli asfalt çalışmalarında, ekipler tarafından ilk olarak zemin uygun hale getirilerek silindiraj işleminin ardından sıfır tip asfaltlama işlemi el işçiliği ile yapıldı. Serilen asfaltın üzerine kompaktör yardımıyla sıkıştırma ve silindiraj işlemi yapıldı. 3 aşama olan boyama işleminin birinci aşamasında astar boyama, ikinci aşamasında çimento bazlı boyama, üçüncü ve son aşamada ise cilalama işlemi yapılarak yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin kullanıma sunuldu. Okul bahçelerinin yanı sıra kaldırımlara da uygulanan renkli desenli asfalt çalışmalarının sezon sonuna kadar ilçe sınırlarında toplamda 15 bin metrekare uygulanması hedefleniyor.

İpekyolu Belediyesi vatandaşların hayat standardını yükseltme ve daha yaşanılabilir ortamlar oluşturabilme hedefi çerçevesinde, yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürecektir.