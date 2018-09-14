İpekyolu'nda okullar, çocuk ve gençlerimize müjdelerle açılıyor

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz yıl kış aylarında ilk, orta ve lise çağlarındaki 200 bin çocuk ve gence verilen şişme oyun parkı, kırtasiye yardımı, spor, sanat, eğitim, meslek kursları, sinema, tiyatro ve canlı müzik faaliyetleri verildi. Bunun yanı sıra, yaz ayları boyunca 3 bin çocuk, genç ve kadın vatandaşlarımıza Karadeniz, Urfa, Mardin kültür gezileri, yine 3 bin kadın ve çocuğumuza bir çok alanda kurs faaliyetini ücretsiz olarak veren belediyemiz 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da gerek içerik, gerekse çeşitlilik açısından zengin projelerle çocuk ve gençlerimizle olacak. Bu çerçevede bu yıl da devam edecek olan, kırtasiye yardımı, müzik, sinema, tiyatro, şişme oyun parkı, spor, sanat, eğitim ve meslek kurslarına ilave olarak yeni projelerimiz, okullarımıza spor malzemesi ve teçhizat desteğinin yanında Gök Bilimciler ve Oyun Avcıları da çocuk ve gençlerimizle olacak. Projeler dâhilinde, ilk aşamada okulların açılması ile birlikte toplamda 5 bin adet kırtasiye malzemesi setinin dağıtımı yapılacak. Okul çantası, kalemlik, kalemtıraş, silgi, pastel boya, kurşun kalem, kırmızı kalem, çizgili defter, kareli defter, resim defteri, yapıştırıcı, makas gibi öğrencilerimizin temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan kırtasiye setlerimiz belediyemiz ekipleri tarafından en hızlı şekilde okullara dağıtılacak” denildi.

İkinci aşamanın ise, spor malzemesi ve teçhizatlarının dağıtımının olacağı belirtilen açıklamada, “Bu kapsamda da ilçemizdeki 173 okulun tamamında ücretsiz olarak basketbol, voleybol, futbol topu, antrenman formaları, badminton raketi ve toplarının yanı sıra ihtiyaç tespit edilen okullarımıza basketbol potası, futbol kalesi, voleybol direği ve filesi hediye edilecek. İpekyolu Belediyesi'nin eğitim-öğretim yılı boyunca sürecek bir diğer önemli projesi ise “Gök Bilimciler”. Yıl boyunca 100 bini aşkın çocuk ve gencimize ulaştırmayı hedeflediğimiz “Gök Bilimciler” projesi ile evrenin büyüklüğü, uzay, güneş, gökyüzü, gezegenler gibi kavramları çocuk ve astronomiye ilgi duyan gençlere somutlaştırarak öğretmek hedefleniyor. Proje çocuk ve gençlerimize sağladığı astronomi bilgisinin yanı sıra çeşitli film ve görseller ile bilimi ve sanatı eğlenceli bir hale getirecek. Gene yıl boyunca sürecek ve yaz ayları boyunca büyük ilgi gören bir diğer proje ise “Oyun Avcıları” proje ile yaklaşık 3 bin çocuk ve gencin inşaat, aşçılık, arkeolog, itfaiyeci, doktor, astronot, polislik, çiftçilik bankacılık gibi meslek oyunlarıyla buluşarak özgüven sahibi olmalarının yanı sıra meslekleri tanıyarak, yaratıcı düşünmeyi öğrenirken aynı zamanda eğlenmeleri hedefleniyor. İpekyolu Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürüttüğü projelerinde, geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizi önemseyerek daha iyi eğitim almalarına ve daha sağlıklı oyun ortamlarında yetişmelerine imkân sağlayacak benzer çalışmalarına yıl boyunca devam edecektir” ifadelerine yer verdi.