İpekyolu’nda parklar bahara hazırlanıyor

İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ekim ve dikimlerin gerçekleştirileceği bitkilerin üretimine başlanırken, parklarda yer alan oturma bankları, çatılı-çatısız piknik masaları, kamelya, fitness ve oyun gruplarının ise tadilatı yapılıyor. Ayrıca parklardaki temizlik, fidan budama-sulama, ağaçların gübrelenmesi çukurlarının açılması gibi çalışmalar da yine ekiplerce yürütülüyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, bahar aylarının canlılığını parklara yansıtmayı hedeflediklerini belirterek; gerekli tüm bakım, tadilat ve yenileme çalışmalarının ardından, vatandaşın iyi vakit geçirip dinlenebilecekleri parkları hizmete sunacaklarını vurguladı. Öztürk, 2018 yılı içerisinde ilçede yeni parklar yapılarak, vatandaşlara ve ilçeye yeni nefes alma alanları kazandırılacağının müjdesini de verdi.