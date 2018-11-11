İpekyolu'nda pedallar sokak hayvanları için çevrildi

İpekyolu Belediyesi, sokak hayvanlarını yine unutmadı ve Van Pedalşör Bisiklet Grubu'nun da katılımı ile “Sokak Hayvanları için Pedallıyoruz” etkinliği düzenledi. Etkinlikte katılımcı pedalşörler, bisikletleri ile İpekyolu Belediyesi'nden başlayarak Özalp yolu üzerinden Sıhke Gölü'ne kadar pedal çevirdiler. Güzergah boyunca sokak hayvanlarına mama, yiyecek ve içme suyu bırakan bisiklet grubuna vatandaşlarımız da destek verdi. Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını giderdikten sonra ekiplerimize karşı gösterdikleri sempatik yaklaşımlar da ayrıca görülmeye değerdi. Belediyemiz, günlük hayatın doğal bir parçası olan sokak hayvanlarının korunması ve ıslahı için üzerine düşen görevleri bundan sonra da sürdürecektir.