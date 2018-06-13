İpekyolu’nda Ramazan coşkusu

Farklı mekan ve zamanlarda düzenlenen etkinliklerle ilgili bir açıklama yayınlayan İpekyolu Belediyesi, “Kent merkezinde kurulan iftar çadırı ve Ramazan Sokağı’nda Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa düzenlediğimiz iftar sofrasında 200 bin vatandaşımız buluştu. Tasavvuf musikisi eşliğinde yapılan iftar yemeklerinin ardından etkinlik alanımızda, konser, tiyatro, söyleşi, Hacivat Karagöz gibi etkinlikler katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Ramazan geleneğini her yerde yaşatmak adına mahallelerimizi de unutmadık. Esenler, Selimbey, Buzhane, Bostaniçi TOKİ, Kevenli TOKİ, Ortanca ve Erçek mahallelerimizde toplamda yaklaşık 20 bin katılımla düzenlenen iftar yemeklerinin ardından yapılan Hacivat Karagöz gösterileri, pamuk şeker, palyaço, yüz boyama ve balon dağıtımı gibi etkinlikler hem yetişkinliklere hem de çocuklarımıza Ramazan’ın coşkusunu doyasıya yaşattı. İpekyolu’nda bir diğer Ramazan’a özel etkinlik de gıda kolisi dağıtımıydı. Belediyemiz yetkili kurumlarca belirlenen ihtiyaç sahiplerine 5 bin adet gıda yardımı kolisini Ramazan ayının bereketiyle vatandaşlarımızın evlerine taşıdı. Toplum hayatının en önemli evrelerinden olan doğum-düğün ve ölümde de vatandaşlarımızın acı ve mutluluklarına ortak olarak yalnız olmadıklarını hissettirebilmek adına başlattığımız ‘Hayat Boyu Yanınızdayız’ projesine, taziyesi olan vatandaşlarımıza yaklaşık bir yıldan bu yana verdiği destek uygulamasının ardından, Ramazan ayıyla birlikte yeni doğan bebekler için ‘Sevgiyle Büyütelim’ uygulamasını ekledi. Ramazan ayında başlatılan uygulama çerçevesinde, ilçemiz sınırlarında doğan bebeklerimizin ailelerine Başkan Vekilimiz Cemil Öztürk’ün kişiye özel tebrik mesajı ve hediyesinin yanı sıra zıbın takımı, bebek bezi, şampuan, sabun, pudra, oyuncak, diş kaşıyıcı ve ıslak mendil gibi bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren bir hediye seti ve anne bakımı-sağlığına yönelik bilgiler içeren, uzmanlarca hazırlanmış broşürler yer alıyor. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayının İpekyolu’ndaki bir diğer yansıması da Mobil İpek Masa ekiplerimizin müşkül durumdaki ailelerimize yaptığı ziyaretlerdi. Çeşitli sebeplerle zorluklar yaşayan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı ailelerimize, uzman ekiplerimizce yapılan sevgi ve merhamet ziyaretlerinde, sorun ve ihtiyaçlar yerinde belirlenerek çözümleri için gerekli birimlerimize bilgilendirme yapıldı. İpekyolu Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan’ın manevi bilinciyle yaptığı hizmetlerini bundan sonra da sürdürerek tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanında olacaktır” denildi.