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13 Ağustos 2018 12:48

İpekyolu’nda ruhsata aykırı yapılara müdahale

Van’ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, bir ilki gerçekleştirerek yapım aşamasında olan bir binanın ruhsat ve eklerine aykırı olmasından dolayı müdahalede bulunarak 2 katta tıraşlama yaptı.

İpekyolu’nda ruhsata aykırı yapılara müdahale

13 Ağustos 2018 12:48


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Hatuniye Mahallesi Kazımbey 4. Sokakta yeni yapılan ve imar tadilatıyla birlikte 6 kat ruhsatı verilen binanın 8 kat yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “İpekyolu Belediyesi ekiplerince, binanın 1 katına kalıp sökme, 1 katına da yıkım işlemi uygulanarak fazlalık olan kısımlarına tıraşlama işlemi uygulandı. Çalışmalar sonrasında 6 kata indirilen bina, inşaatın devamı için proje ve eklerine uygun hale getirildi. İpekyolu Belediyesi, çevreye duyarlı ve deprem yönetmeliklerine uygun binaların yapılması, proje ve ruhsatlara uygun olmayan binaların tıraşlama yöntemi ile kısaltılarak imara uygun hale getirilmesi için gereken özen ve duyarlılığı tüm titizliğiyle göstererek, bundan sonrada benzeri işlemleri uygulamaya devam edecektir” denildi.




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