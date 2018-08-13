İpekyolu’nda ruhsata aykırı yapılara müdahale

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Hatuniye Mahallesi Kazımbey 4. Sokakta yeni yapılan ve imar tadilatıyla birlikte 6 kat ruhsatı verilen binanın 8 kat yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “İpekyolu Belediyesi ekiplerince, binanın 1 katına kalıp sökme, 1 katına da yıkım işlemi uygulanarak fazlalık olan kısımlarına tıraşlama işlemi uygulandı. Çalışmalar sonrasında 6 kata indirilen bina, inşaatın devamı için proje ve eklerine uygun hale getirildi. İpekyolu Belediyesi, çevreye duyarlı ve deprem yönetmeliklerine uygun binaların yapılması, proje ve ruhsatlara uygun olmayan binaların tıraşlama yöntemi ile kısaltılarak imara uygun hale getirilmesi için gereken özen ve duyarlılığı tüm titizliğiyle göstererek, bundan sonrada benzeri işlemleri uygulamaya devam edecektir” denildi.