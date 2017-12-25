İpekyolu’nda spor, sanat, meslek ve eğitim kursları

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, yaz aylarında bin 500 katılımla dikkat çeken kursların, kış aylarında da 2 bin katılımla devam ettiği belirtildi. Yeni kayıtlarla bu sayıyı 40 branşta 3 bin kişilik rekor bir katılıma ulaştırılmasının hedeflendiği dile getirilen açıklamada, “Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde piyano, bağlama, gitar, keman, resim, çocuk korosu, geri dönüşüm tasarımı, sinema ve tiyatro eğitimi, cam sanatı, seramik, ebru sanatı, robotik kodlama, bilgisayar, İngilizce, Farsça, işaret dili ve okuma yazma, Maya Kadın Yaşam Merkezinde el sanatları, trikotaj, çocuk gelişimi, kadın giysileri dikimi ve kadın giyim teknolojileri, Erçek Yaşam Merkezinde YKS hazırlık, Osmanlıca, bilgisayar, el sanatları, resim, fitness, masa tenisi, müzik ve çocuk gelişimi, Sıhke Sürekli Yaşam Merkezinde YKS hazırlık, Şişli Öğretmenevinde aşçılık, Bostaniçi Anadolu Lisesinde basketbol ve voleybol, Vali Ali Cevdet Bey İlk ve Ortaokulu ile TOBB İlköğretim Okulunda da futbol kursları devam etmektedir. Başvuru ve kayıtlar için Bostaniçi TOKİ Berivan Kültür Sanat Merkezi, Erçek Yaşam Merkezine gidilebilir, 0 532 258 01 30 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir. İpekyolu Belediyesi alt ve üst yapı faaliyetleri kadar önem verdiği, her yaş grubuna hitap eden kültürel ve sosyal faaliyetlerine aralıksız devam edecektir. Belediyemiz, toplamda 180 bin kişiye ulaşmayı hedeflediği spor, sanat, kültür, sosyal ve eğitim hamleleri çerçevesinde; yaz aylarında bin 500 katılımla dikkat çeken kurslara, kış aylarında 2 bin katılımla devam ederken, yeni kayıtlarla 40 branşta 3 bin kişilik rekor bir katılımı hedefleniyor” denildi.