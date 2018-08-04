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04 Ağustos 2018 10:04

İpekyolu’nda temiz ve sağlıklı bir çevre için konteyner hamlesi

Van merkez İpekyolu Belediyesi daha temiz ve yaşam standartlarına uygun bir çevre için metal çöp konteyner sayısını iki kat daha artırdı.

İpekyolu’nda temiz ve sağlıklı bir çevre için konteyner hamlesi

04 Ağustos 2018 10:04


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “2017 yılından itibaren temizlik altyapısını büyük ölçüde yenilenirken temiz ve sağlıklı bir kent için 2018 yılında da tüm imkanlarını seferber ederek çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda konteyner sistemi uygulanan 9 merkez mahalle ile 31 kırsal mahalledeki eski çöp bidonları kaldırılarak yerine 4 in 500 tane yeni metal çöp konteyner dağıtımı yapıldı. Vatandaşlarımızdan büyük destek gören çalışma kapsamında 2 bin 500 tanesi kırsal mahallelerde olmak üzere toplamda 9 bin noktada metal çöp konteyneri kurulmuş oldu. İçinde yaşadığımız doğaya karşı duyarlılığını sürdürerek çevrenin kirlenmesini önlemek için üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirip, gereken malzeme ve teçhizat desteğini tüm imkanları doğrultusunda sağlamaya devam edecektir” denildi.




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