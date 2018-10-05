İpekyolu'nda trafiği rahatlatacak alternatif yol

kilometresinde alternatif yol yapıyor.

Van'ın şehir trafiğinde önemli değişiklikler yapan Büyükşehir Belediyesi, yine büyük bir çalışmaya imza attı. Büyükşehir, uluslararası öneme sahip İpekyolu Caddesi'ni ve şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla Vanlının hizmetine yeni bir yol açıyor. İpekyolu Caddesi'nden şehir merkezine gitmek isteyen araçlar, bundan böyle trafiğe takılmadan şehirlerarası otogarın hemen karşısında Van-Özalp yolunun 1. kilometresinde 20 metre genişliğindeki alternatif yolu kullanarak Hıdırellez Caddesi'ne rahatça çıkabilecek. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yaklaşık 700 metre uzunluğundaki yolda altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra yolu kısa zamanda asfaltla kaplanacak.

Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığının vatandaşlarla uzlaşması sonucu yeni yolun açıldığını belirten Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan, kent trafiğini rahatlatmak için şehrin her köşesinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Kaplan, “Vatandaş odaklı hizmetlerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla özellikle ulaşımı rahatlamak için çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Büyük sıkıntı yaşanan ve şehir merkezine giren araçların akışını daha rahat sağlamak için Özalp yolu 1. kilometresine böyle bir alternatif yol açtık. Bu yolu, kimseyi mağdur etmeden vatandaşımızla uzlaşarak yaptık. Hasar gören müştemilatlarla ilgili belediyemiz vatandaşlarımıza ödemelerini yaptı. Ekiplerimiz kısa sürede çalışmalarını tamamlayacak. Yeni yolumuz kentimize hayırlı olsun” diye konuştu.