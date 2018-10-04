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İpekyolu'nda Vantrolog gösterisi

Van’ın İpekyolu Belediyesi, çocuklara yönelik kültür ve sanat faaliyetlerine bir yenisini ekleyerek, vantrolog gösterisine imza attı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, çocuklara yönelik kültür ve sanat faaliyetlerine bir yenisini ekleyerek, vantrolog gösterisine imza attı.


Yetenek Sizsiniz programının çok beğenilen finalistlerinden Vantrolog Çiğdem Dağtekin ile kuklası Marmelat, Berivan Kültür ve Sanat Merkezi ile Sevgi Evleri'nde ücretsiz olarak çocuklarla buluştu. ‘Karnından konuşanlar' olarak da bilinen vantrolog gösterisinde, çocuklara sevgi, saygı, toplumsal kurallar, vatandaşlık görevleri gibi toplumsal içerikli mesajlar eğlenceli bir şekilde verildi. Marmelat ile annesi konseptiyle sunulan gösteri, Erek TOKİ İlk ve Ortaokulu öğrencileri ve Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla 11.00 - 13.00 - 16.00 saatlerinde olmak üzere üç seans halinde buluştu.


Ayrıca gösteriye katılan toplamda bin 500 öğrenciye belediye tarafından kek ve meyve suyu ikram edildi.


İpekyolu Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiği etkinliği kasım ayında da tekrarlayarak toplamda 10 bin çocuğa ulaştırmayı hedefliyor.

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