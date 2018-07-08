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08 Temmuz 2018 09:04

İpekyolu’nda “vefa, merhamet ve sevgi” ziyaretleri devam ediyor

Van’ın İpekyolu Belediyesinin, insan odaklı belediyecilik çalışmaları çerçevesinde başlattığı “vefa, merhamet ve sevgi” ziyaretleri devam ediyor.

İpekyolu’nda “vefa, merhamet ve sevgi” ziyaretleri devam ediyor

08 Temmuz 2018 09:04


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, İpek Masa ekiplerince yürütülen uygulama ile toplumun değişik kesimlerinden, yardıma ihtiyaç duyan birey ve aileler belirlenerek sosyolog, sosyal incelemeci, hemşire ve halkla ilişkiler sorumlusundan oluşan uzman ekiple destek verilmeye devam edildiği belirtildi. Açıklamada, “Şehit ve gazi aileleri, öksüz ve yetim bireyler, yaşlı bireyler, yeni evlenen çiftler, yeni doğan bebekler, engelli bireyler gibi farklı sosyal grup ve profillerden oluşan kitleye yapılan ziyaretlerde, vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurmak, ihtiyaç ve talepleri yerinde belirleyerek gerekli desteğin sağlanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından alınan, aile ve bireylerin listesi ile gerekli bilgiler doğrultusunda engelli, yaşlı, yetim ve öksüz bireyler ile toplamda 121 haneye sevgi ve şefkat ziyaretleri yapıldı. Ziyaretlerde, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’ün kişiye özel mesajı, çeşitli hediyeler ve gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine teslim edildi” denildi.




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