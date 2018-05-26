İpekyolu’nda yol hamlesi devam ediyor

Belediyeden yapılan açıklamada, “Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte yol çalışmalarına hız veren İpekyolu Belediyesi, yıllardır darlıktan dolayı sıkıntı yaşayan Halilağa Mahallesi’ndeki Kurtuluş Parkı’nın arka sokağına çözüm getirdi. Bu çalışmalar çerçevesinde gerekli bildirimlerin ve ön hazırlıkların yapılmasının ardından sokak 4 metre genişlik 40 metre uzunluğunda olacak şekilde genişletildi. Genişletme çalışmaları projesinde yol üzerinde bulunan 1 adet iş yeri ve 2 adet yapının bir kısmı kaldırılmış alt taban iyileştirmeleri ve silindiraj işlemlerinden sonra yol ulaşıma açılmıştır. Hava şartlarının düzelmesiyle sokağa kaldırım ve aydınlatma çalışması, sezonun açılmasıyla da asfaltlanma yapılacak. Medeniyetin sembollerinden olan yollarımızın yenilenme, bakım-onarım ulaşım ve yaya kullanım rahatlığını göz önünde bulunduran belediyemiz benzeri çalışmalarına devam edecektir” denildi.