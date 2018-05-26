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26 Mayıs 2018 12:00

İpekyolu’nda yol hamlesi devam ediyor

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından baharın gelmesiyle yol yapım çalışmalarına yeniden başladı.

İpekyolu’nda yol hamlesi devam ediyor

26 Mayıs 2018 12:00


Belediyeden yapılan açıklamada, “Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte yol çalışmalarına hız veren İpekyolu Belediyesi, yıllardır darlıktan dolayı sıkıntı yaşayan Halilağa Mahallesi’ndeki Kurtuluş Parkı’nın arka sokağına çözüm getirdi. Bu çalışmalar çerçevesinde gerekli bildirimlerin ve ön hazırlıkların yapılmasının ardından sokak 4 metre genişlik 40 metre uzunluğunda olacak şekilde genişletildi. Genişletme çalışmaları projesinde yol üzerinde bulunan 1 adet iş yeri ve 2 adet yapının bir kısmı kaldırılmış alt taban iyileştirmeleri ve silindiraj işlemlerinden sonra yol ulaşıma açılmıştır. Hava şartlarının düzelmesiyle sokağa kaldırım ve aydınlatma çalışması, sezonun açılmasıyla da asfaltlanma yapılacak. Medeniyetin sembollerinden olan yollarımızın yenilenme, bakım-onarım ulaşım ve yaya kullanım rahatlığını göz önünde bulunduran belediyemiz benzeri çalışmalarına devam edecektir” denildi.




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