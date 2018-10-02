İpekyolu'ndaki kantinlerde gıda ve hijyen denetimi

Van'ın İpekyolu Belediyesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarda gıda denetimlerine başladı.

Faaliyete başlayan okul kantinleri, gıda sağlığı ve hijyen yönünden İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetim Birimi ekipleri ile İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

Tespit edilen eksiklik ve aksaklıklar konusunda işletmecilere ve okul yönetimlerine gerekli uyarılar yapıldı.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Denetim Birimi ile İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı gıda sağlığı ve hijyen denetimlerinin çocukların sağlığı açısından büyük önem ve hassasiyet taşıdığı, eğitim yılı boyunca da farklı zamanlarda bir kaç kez tekrarlanacağı bildirildi.