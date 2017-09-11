İpekyolu’ndan İstanbul’a ‘Kardeşlik’ köprüsü

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, daha önce 200 çocuk ve genci yaz süresince Ankara, Çanakkale ve İstanbul gezilerine gönderildiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Belediyemiz bu kez de AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Fatma Benli’nin de yakın ilgileriyle 50 öksüz ve yetim çocuğumuz için İstanbul gezisi düzenledi. Bugün sabah İstanbul’a hareket eden çocuklar, 3 gün boyunca İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliklerine tanıklık edecek, kendileri için düzenlenen çeşitli programlara katılacak. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonuyla düzenlenen gezi, 13 Eylül Çarşamba günü tamamlanacak ve çocuklarımız Van’a dönecek” denildi.