İpekyolu’ndan Uludere’ye dost eli

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye hizmetlerindeki nitelik ve niceliğin artırılmasında, birlikte çalışıp karşılıklı verilen desteklerin öneminin bilinciyle yapılan çalışmalar çerçevesinde Şırnak Uludere ilçesine malzeme ve ekipman desteği verildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, İpekyolu Belediye Meclisi kararıyla ‘kardeş belediye’ ilan edilen Şırnak Uludere ilçesine, park ve bahçeler projelerinde kullanılmak üzere; kamelya, oturma bankı, çocuk oyun grubu parçaları, çim biçme makinası, çatısız piknik masaları, tahterevalli, zıpzıp, salıncak takımı, çöp kovaları, dekoratif saksılar ve farklı türlerde çiçek ve ağaç çeşitleri desteği verildi. Verilen destekten duydukları memnuniyeti sosyal medya hesaplarından paylaşan Şırnak Uludere Belediyesi ise, daha önce Uludere Kaymakamlığı görevinde de bulunan Başkan Vekilimiz Cemil Öztürk ve emeği geçen çalışanlarımıza teşekkürlerini bildirdiler” denildi.