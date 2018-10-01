İpekyolu'nun ‘Çocuk Oyun Sokağı' göz kamaştırıyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından ‘Butik Sokak' projesi kapsamında yapımı tamamlanan ve hizmete sunulan ‘Çocuk Oyun Sokağı' adeta göz kamaştırdı.

İpekyolu Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çocuk Oyun Sokağı, ‘1 Ekim Dünya Çocuk Günü' dolayısıyla düzenlenen törenle çocukların hizmetine sunuldu. Hizmete sunulan parkta, trafik kurallarını öğretici alan, bowling alanı, survivor oyun parkuru, satranç, ip atlama, mendil kapmaca, mini basketbol sahası, sek sek oyun alanı, renkli zıplama alanı, salıncak ve kaydırak alanı bulunuyor.

Açılış öncesi bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 2 yıl içerisinde yaptıkları hizmetlerin 10 yılda yapılan hizmetlere bedel olduğunu belirtti. İpekyolu Belediyesine 2 yıl önce kayyum olarak atandığını anımsatan Kaymakam Öztürk, “Bu süre içerisinde 300 kilometreye yakın sıcak asfaltı sokaklarla buluşturduk. İpekyolu Belediyesi olarak 2 yıl içerisinde girmediğimiz sokak kalmadı. Bu 300 kilometrelik asfaltı en ücra mahallelere kadar yaptık. Bu da yetmedi, 2 yıl içinde belki sizlerin görmediği fakat bizlerin sorumluluk alanı olan mahallelerde 600 bin kilometre kilit taşı hizmeti yaptık. 60 kilometre uzaklığa kadar ki mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. 50 mahallemizin tamamı belediyemizin bu hizmetini almış olacak. Sadece bunları yaptık demiyoruz, ama bunların rakamlarını öncesiyle kıyasladığınız zaman 2 yılda yapılan hizmet, 10 yılda yapılan hizmete bedeldir” dedi.

“Butik sokak çalışmalarımız Türkiye'de çok ses getirdi”

‘Butik Sokak' projelerinin ulusalda ses getirdiğini dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün butik sokak çalışmalarımızdan bir tanesi olan Çocuk Oyun Sokağı'nın açılışını yapacağız. Butik sokak çalışmalarımız Türkiye'de çok ses getirdi. Atıl olan yerleri, ailelerin girmeye çekindiği sokakları güzel dokunuşlarla tekrar inşa ettik ve cazibe alanları haline getirdik. Esnafımız, mahalleli, İpekyolu ve Türkiye bu çalışmalarla kazandı. Aslında Çocuk Oyun Sokağımız da bu sokaklarımızdan bir tanesidir. Biz bunu '1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde çocuklarımıza hediye etmek istedik.”

“Halka hizmet etmek, Hakk'a hizmet etmektir” anlayışı içinde çalıştıklarını ifade eden Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, “Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız da belediyecilikten geliyor. Cumhurbaşkanımız bize şunu söyledi; ‘hepiniz biliyorsunuz ki burada kaynakların aktarıldığı dağlar ve belirsiz yerler vardı. Hizmet yerine paralar başka yerlere aktarılıyordu, usulsüzlük vardı, halkın parasının teröre kullanılması vardı. Kaymakamlar olarak biz sizden bunları kontrol altına almanızı bekliyorduk. Ancak siz çok daha fazlasını yaptınız. Hizmetlerinizle tüm Türkiye'ye örnek oldunuz. 20 yıllık belediye başkanları gibi çalıştınız' dedi. Cumhurbaşkanımızın bu sözleri bizleri gururlandırdı” diye konuştu.

Çocuk Oyun Sokağı'nın Türkiye'de sadece 5 belediyede olduğuna dikkat çeken Öztürk, çocukların unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları bu parkta yeniden canlandırma fırsatı bulacağını kaydetti.

Yapılan konuşmanın ardından parkın açılış kurdelesini İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün yanı sıra İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ve katılımcılar tarafından kesildi.