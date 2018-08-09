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09 Ağustos 2018 11:41

Irak sınırında orman yangını

Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesi Üzümlü köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Irak sınırında orman yangını

09 Ağustos 2018 11:41


Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesi Üzümlü köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye Çukurca Belediyesi itfaiye ekiplerinin bölgeye giderek yangına müdahale ettiği belirtildi. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Üzümlü köyü bölgesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin iki gündür müdahale ettiğini belirtti. Başkan Ayça bölgedeki arazinin dağılık olması nedeniyle müdahalede güçlük yaşandığını, bugün itibarı ile yangının söndürüldüğünü ve yaklaşık 150 hektarlık alanın yandığını ifade etti.




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