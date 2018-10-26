İran araçlarında 926 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Özalp karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 İran plakalı otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramalarda her iki otomobilin doğal boşluklarına zulalanmış toplam 926 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olan H.M., J.R. ve J.K. isimli İran vatandaşları hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı.