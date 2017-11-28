İran ile tekstilde işbirliği

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) düzenlenen ‘TRB 2 Bölgesi-İranlı Tekstil Yatırımcılar Toplantısı’yla ilgili bir değerlendirmede bulunan Genel Sekreter Halil İbrahim Güray, İran’ın Van için önemli bir komşu olduğunu söyledi. İran’ın Tebriz ve Urumiye kentlerinden tekstilci iş adamlarını davet ettiklerini ifade eden Halil İbrahim Güray, “Aralarında bürokrat ile ticaret ve sanayi odalarından temsilcilerin de bulunduğu 22 kişilik tekstilci iş adamı heyetini ilimizde ağırladık. Verimli geçen toplantının ardından misafirlerimiz tekstilkent başta olmak üzere ilimizin değişik yerlerindeki tekstil fabrikalarını gezdiler. Ziyaretlerde ikili görüşmeler de yapılarak, önümüzdeki dönem için güzel sonuçların alınacağına inanıyorum” dedi.

“Tekstil sektörünü tanıtmak, iş adamları arasında işbirliği zemini oluşturmak istiyoruz”

Güray; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerini kapsayan TRB-2 bölgesinde gelişmekte olan tekstil sektörünü tanıtmak, iş adamları arasında işbirliği ve diyalog zemini oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti. Güray, “Bu çerçevede buraya gelen İranlı heyeti, ilimizdeki tekstilci iş adamlarıyla bir araya getirdik. İşbirliği olanaklarının da dile getirildiği faydalı görüşmeler oldu. Karşılıklı konuşmalar yapılarak, işbirliği konuları üzerinde duruldu. Toplantının ardından misafirlerimizi tekstilkente ve bazı tekstil fabrikalarına götürdük, incelemelerde bulundular. Bu ziyaretlerde bazıları bire bir görüşmek için randevulaşıp bir araya geldiler, ön görüşmeler yapıldı. Umutlu olduğumuz bu durumun anlaşmalara dönüşüp dönüşmeyeceğini de önümüzdeki günlerde göreceğiz” diye konuştu.

Tekstilci iş adamları İran’a götürülecek

İran pazarının önemli bir yer olduğunu dile getiren Güray, “İran pazarı TRB-2 bölgemiz için çok önemlidir. Kentimizin kalkınması ve gelişmesi için sınır komşumuz İran ile ticaretimizi en üst seviyeye getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İran heyetinin yaptığı ziyaretin ardından, bu defa biz tekstilci iş adamlarından oluşan bir heyetle Tebriz ve Urumiye’ye gideceğiz. Orada yapılabilecek çalışmaları ve işbirliğini yerinde görerek, iş adamlarımızın ilişkilerini geliştirmelerine destek olacağız” şeklinde konuştu.