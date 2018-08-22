İran sınırında geleneksel bayramlaşma

Çaldıran ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi’nde Ramazan ve Kurban bayramlarında tüm mahalleli bir araya toplanarak evleri tek tek dolaşarak bayramlaşıyor. Yaklaşık 50 hane ve 700 nüfusu bulunan mahallede bayramlarda 7’den 70’e tüm mahalle halkı, ellerinde poşetlerle bayramlık topluyorlar. Geçmiş geleneğin sürekli yaşandığı mahallede büyüklerle birlikte çocuklar da aynı geleneği yaşatılıyor. Mahallede bayram namazından sonra mezarlığa giden vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim okutarak dualarda bulunduktan sonra Muhtar Emin Çınarcı’nın evinde toplanarak kahvaltı yapıyor.

Kahvaltının ardından tüm mahalleli, ellerinde poşetlerle ev ev dolaşarak bayram şekeri topluyorlar. Öğle yemeğine kadar başka evlerde çay molaları veren mahalleli, geçmiş geleneğin sürekli Ayrancılar Mahallesi’nde yaşatıldığını belirterek, “Geleneğimizi sürdürüyoruz. Çok mutluyuz. 7’den 70’e bayramın kutlandığı bu mahallede her sene sürekli bunu yaşatıyoruz. Bu nedenle burada yaşamaktan mutluyuz. Tüm mahalleliye teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Kurban Bayramı’nda yapılan ev ziyaretlerinin ardından kurban kesimine geçen mahalleli, kestikleri kurban etlerini muhtaç ailelere dağıttı.