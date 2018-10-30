İran sınırında içme suyu sevinci

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, İran sınırında bulunan Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi'ndeki içme suyu sıkıntısını giderdi.

VASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Böğrüpek Mahallesi'ne iki kaptaj ve yeni bir su deposu yapılarak, İran sınırına 2 kilometre uzaklıktaki kaynaktan su verildi. VASKİ heyetiyle bir araya gelen mahalle halkı, heyete hem teşekkür etti hem de ikramlarda bulundu. Zor bir arazide yapılan çalışmalardan sonra mahallenin yeterli suya kavuştuğunu dile getiren Böğrüpek Mahalle Muhtarı Senar Uğurlu, “Sesimizi duyup, bize kayıtsız kalmayan, anında çalışma başlatan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ile ekiplerine teşekkür ederiz. Hizmette sınırın olmadığını ispatlayarak, İran sınırına kadar hat çekildi, minnettarız.

Ayrıca VASKİ Şube Müdürü Taner Başhan'a teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.