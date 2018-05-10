İran sınırında istişare toplantısı

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, her ay düzenli olarak yaptığı muhtarlarla istişare toplantısını bu defa İran sınırındaki Çubuklu Mahallesi’nde yaptı. Farklı kırsal mahalledeki vatandaşların da katıldığı toplantıda, yapılan ve yapılması gereken hizmetlerin istişaresi yapılırken, talepler de dinlendi. Toplantıda konuşan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, şimdiye kadar ilçe merkezinde kurum amirlerinin de katılımıyla muhtarlarla yaptıkları aylık istişare toplantılarını bundan sonra kırsal mahallelerde muhtar ve vatandaşlarla yapacaklarını söyledi. Dundar, “Bizler yaptığımız her hizmeti vatandaşlarımızın geleceği ve refahı için yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Burada muhtarlarımızla ve halkımızla istişare ederek, yaptığımız ve yapacağımız hizmetler konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Tek tek muhtar ve mahalle sakinlerini dinleme fırsatını yakaladık” dedi.

“Halkın parasını halka hizmet olarak geri iade ettik”

“Her zaman vatandaş bize gelmemeli, bizlerin de vatandaşa gitmesi gerekir” diyen Tekin Dundar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yaz sezonunda ilçemizde yapılması gereken hizmetlerin fizibilitesini hazırladık, şimdi bunları hayata geçirme zamanı gelmiş. İnşallah beş aylık yaz mevsiminde ilklere imza atarak vatandaşlarımızın tanışmadıkları hizmetleri kendilerinde sunacağız. Bu yıl yaklaşık 700 metrekare kilitli parke taşı yol yapımına başladık. İlçe merkezi, kırsal mahalle ve mezralarımızda kilitli parke taşı yol çalışmalarımıza başladık. Yapılacak olan hizmetlerimizde vatandaşlarımız arasında herhangi bir ayırım yapmadan ulaştıracağız. Bu yapılacak yol yapımı, normal çalışmalarda yapılması halinde ancak beş yılda tamamlanacak. Biz bunu beş aylık kısa bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Geçen yaz sezonunda sadece cami, taziye evleri, Kur’an kursları gibi dini hizmetlerin yapıldığı yerlere 2 milyon 9 bin lira harcadık. Halkın parasını halka hizmet olarak geri iade ettik. Bununla birlikte kurum, şahıs ve SGK gibi kurumlara 3 milyon lira borç ödedik. Hizmet adına gelen paranın tek kuruşuna dokunmadan size harcamanın gayreti içerisindeyiz.”

İlçe merkezinde doğalgaz ve altyapı sorununu 2018 yaz sezonu sonunda tamamlamayı hedeflediklerini de dile getiren Dundar, “2 bin kapasiteli modern kapalı hayvan pazarı, mazbahane, düğün salonu, sokak hayvanları için prefabrikten sokak hayvan barınağı ve rahabilitasyon merkezi kurmayı düşünüyoruz. İlçede bulunan termal kaynak sularını değerlendirerek, termal kayak merkezinde beş farklı pist kurarak ilçe ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Yeni devlet hastanemizin yapımına yakında başlanacak. Çubuklu Barajı ihale aşamasındadır. Abdalağa Göleti de proje aşamasındadır. İlçemizde 16 yeni okulun yapılması için çalışmalarımız tamamlanırken, Çaldıran-Doğubayazıt karayolunun kapanmaması için Tendürek Dağı Geçidi’nde askeri üs yaparak güvenliği sağladık” şeklinde konuştu.

Çubuklu Mahallesi Muhtarının ev sahipliğini yaptığı toplantı, Muhtar Erdal Karakoç’un verdiği yemekle sona erdi.

Toplantıya Van Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanı Mehmet Akkuş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Alp Şevket Aksoy, İlçe Müftüsü Fikri Göncü ve kurum amirleri de katıldı.