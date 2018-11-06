İran sınırında yol yapım çalışması

Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından İran sınırında bulunan Yukarı Gülderen Mahallesi'nde bordürlü kilitli parke taşlı yol yapımına başlandı.

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan altyapı çalışmalarının ardından Yukarı Gülderen Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarına başlandı. 169 haneli ve bin 320 nüfuslu İran sınırındaki mahallede ilk defa yapılan kilitli parke taşlı yol yapım çalışması, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

10 bin metrekare kilitli parke taşlı yol yapımının kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını belirten Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemiz kırsal mahallelerinden olan Yukarı Gülderen Mahallemiz, nüfus yoğunluğunun yaşandığı bir yerdir. Diğer kırsal yerlerde olduğu gibi buraya da belediye hizmetleri ulaşılamamıştır. 169 hanesi olan mahallemizde ikamet eden bin 320 vatandaşımız, adeta toz toprak ve çamurlu yolları kullanmaktaydılar. Mahalle ziyaretlerimizde buradaki yolların kullanılamayacak durumda olduğunu ve yol çilesine son verebilmek adına ekiplerimizin başlattıkları altyapı ve aplikasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yol yapımına başladık. Kış mevsimine girmeden inşallah 10 bin metrekare bordürlü kilitli parke taşıyla mahallemizin cadde ve sokaklarını süsleyeceğiz" dedi.

Mahalle sakinleri ise, ilk defa kilitli parke taşlı yol hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Yollarımız yıllar önce yapılmıştı. Toz, toprak ve çamurdan geçilemiyordu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'ın talimatıyla yollarımız yapılmaya başlandı. Bu hizmet sayesinde ulaşımımız daha rahat olacak. Yetkililerden Allah razı olsun” dediler.