İran sınırındaki mahallelerin yolu 11 kilometre kısalıyor

Çaldıran ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki mahalleler için yapılan yeni yolun altyapısı tamamlandı. Mesafeyi 11 kilometre kısaltacak olan yeni yolda toplam 90 metre sanat yapısı (su geçitleri) inşa edilerek, 1,5 metre dolgu yapıldı. Önümüzdeki sezonda mahalle bağlantıları yapılarak bütümlü sıcak asfalt dökülecek olan yol, mahallelinin hizmetine sunulacak.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İran ile Van’ın Özalp sınırlarına yakın bulunan mahallelerin ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek, “Bu uzaklığı azaltmak açısında Van Büyükşehir Belediyesi ile Çaldıran Belediye Fen İşleri Müdürlüğümüze ait teknik kadroların yaptıkları aplikasyon çalışmalarının ardından, yol yapım çalışmalarına başladık. Kışın gelmesi ile birlikte altyapısını bitirdiğimiz yol çalışması, baharın gelmesiyle bütümlü sıcak asfalt yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yeni yaptığımız 5 kilometrelik yolda Aşağı Dikme, Yücelen, Gülyolu, Aşağı Çilli, Yukarı Çilli ve buraya bağlı Kandil mahallelerinde ikamet eden vatandaşlarımız faydalanacak. Vatandaşlarımız 11 kilometre kısaltılmış yolu kullanmış olacaklar. Bununla birlikte vatandaşlarımız hem zaman açısından hem de yakıt bakımından tasarruf etmiş olacak. Yaptığımız 5 kilometrelik yol; 9 metre genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğindeki dolgusu ve sanat yapısı tamamlandı. Yolumuzun bütümlü sıcak asfaltı yapıldıktan sonra kullanıma açılacaktır” dedi.