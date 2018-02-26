İran’a götürülmek istenen 995 paket ilaç ele geçirildi

Saray ilçesi Kapıköy sınır hattında 7’nci Hudut Bölük Komutanlığı tarafından yapılan keşif ve gözetleme faaliyetinde, dere yatağına atılmış vaziyette ilaç kutularının olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Saray ilçesi Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan kontrol ve arama neticesinde, 995 paket çeşitli marka ve türde ilaç (psikiyatrik, tüp bebek, mide ve romatizma hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar) ve 1 adet at ele geçirildi. Yapılan araştırmada, bu ilaçların Türkiye’de bulunan eczanelerden, usulsüz yollardan temin edilerek ihracatına izin verilmediği için kaçak yollardan İran’a geçirilmek istendiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.