İran’ın ünlü sosyal medya fenomenleri Van’da

İranlı sosyal medya fenomenleri misafir oldukları lokantada yaptıkları canlı yayın, takipçileri tarafından 111 bin 683 görüntüleme yapıldı.

Van TSO, Van için yeni bir hizmeti üslenip ilin turizm sektörünün büyümesi, gelişmesi ve sürdürülebilmesi için yaklaşık 6’şar milyonun üzerinde takipçileri olan İran İslam Cumhuriyetinin 6 milyon nüfuslu Meşed kentinde ikamet eden ünlü sosyal medya fenomenleri Navid Sepidnam, Ebrohim Ghohramonloo ve Mohammed Soleh Toghian’ı 4 gün boyunca Van’da misafir etti. Van’ın kahvaltı ve yemek kültürünün yanı sıra, tarihi ve kültürel alanlar gezildi. Ayrıca Van’da İranlılara hitap edecek eğlence yerlerini de gezdirilen fenomenler, cumartesi günü misafir oldukları lokantada yaptıkları canlı yayın, takipçileri tarafından 111 bin 683 görüntüleme yapıldı. Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras, Van TSO yönetim kurulu üyeleri Diyaeddin Altındal ve Murat Beyaz, basın mensupların da bulunduğu bir ortamda İranlı sosyal medya fenomenleri ile bir araya gelerek izlenimlerini ve Van hakkındaki düşüncelerini alarak Van’a gelecek olan İranlı turistler için ne yapılması konusunda bilgi alışverişinde bulundular.

Sohbette bir konuşma yapan Van TSO Yönetim Kurulu üyesi Murat Beyaz, İran İslam Cumhuriyeti’nin Meşed kendinden 3 sosyal fenomenini misafir ettiklerini söyledi. Sosyal medyanın artık günümüzde bırakın televizyonları ya da gazeteleri artık sosyal medya fenomenleri kitlelere hitap etmeye başladıklarını ifade eden Beyaz, “Bu anlamda bu 3 değerli misafirimiz de burada 4 gün ağırlıyoruz. Van TSO olarak bu organizasyonu bizler karşılıyoruz. Davette Meşed Türk Ticari Ateşesi’n den geldi. Kendileri bize ulaştılar bu arkadaşlarımızın İran’da çok etkin olduğunu milyonlara hitap ettiklerini ve bizden de haberleri var. Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın İran’daki etkinliğinden haberi olduğu için direkt bize ulaştı kendileri ve dediler ki böyle arkadaşlarımız var biz bunları Van’a getirelim misafir edelim Van’ın güzelliklerini tanıtalım. Van’ın tarihi ve turistik yerlerini görsünler ve paylaşımlarda bulunsunlar gibi bir yaklaşımla yola çıkıldı. Bize kendilerine de teşekkür ediyoruz bu kadar yolu zahmet edip gelmişler. İnşallah onlar içinde Van için de hayırlı olur. Tabii 4 gün boyunca biz Van’ın bütün tarihi ve turistik yerlerini kendilerine göstereceğiz. Bunların içerisinde Van kaleminiz, Akdamar Adamız, Muradiye Şelalemiz ve birçok yerlerimiz var. Ben eminim ki çok ilgi çekecek olan Van kedimiz var. Van kedisi özellikle o gözlerdeki iki farklı rengi yakalarsak ve bunları İran’da kendi sayfalarında da paylaşırlarsa çok ciddi bir karşılık bulacaktır. Aslında Van kültür anlamında sadece Van’la açıklanacak bir yer değil. Çünkü bir Van Denizi havzası dediğimiz bir bölge var. Bunun içerisinde Bitlis giriyor, Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz giriyor. Dolayısıyla çok zengin bir coğrafya ve son günlerde de belki de arkadaşlarımızı ayağı da uğurlu geldi" dedi.

"İranlı turist Van dışında bir yerde mutlu olmadı galiba"

Van’a şu an çok iyi bir İranlı turist gelmeye başladığını ifade eden Beyaz, "Ben kendi yorumum şudur İranlı turist Van dışında bir yerde mutlu olmadı galiba. Tekrar geri geldi. Çünkü bir buçuk iki aylık bir süreçte biraz aksama olmuştu. Hem o kapıdaki harçlardan dolayı ve görüştüğüm insanlar da Van dışındaki bir yerde aslında çok aradıklarını bulamadıklarını kendilerini çok rahat hissetmediklerini aktardılar. Bu da bizim İranlı’lara dokunduğumuzu, hem kültürümüzle yaşayışımızla ne istiyorsa suna bildiğimizin göstergesi. Bu anlamda da sosyal medya tarafından biraz düşük kalmıştık özellikle İran tarafındaki kesimden bahsediyorum. O şekilde bu Van kenti olarak bu eksikliği de gidermiş olacağımıza inanıyoruz. Kendilerini tanıyorlarsa başka şehirlerdeki fenomenleri de mutlaka Van kentine, Van şehrini davet ediyoruz. Çünkü Van, İran’a çok yakın. Yani Van’ın İran’a ilişkisi ile Türkiye’nin İran’a ilişkisi arasında bile dağlar kadar fark var. Biz daha yakınız, daha sıcağız, daha kapsayıcıyız. İran halkı da bizi benimsedi, bizde İran halkını benimsedik. Çağımız artık sosyal medya çağı. İnsanlar artık televizyonlara bakmıyorlar sosyal medyada fenomenlerinin paylaşımlarına bakıyorlar. Biz bunu biraz daha geliştireceğiz şu an sadece İranlı fenomenleri ağılıyoruz ama bizim hedef pazarımız komşu ülkelerin fenomenleri ile de diyaloğa geçip onları bu bölgeye çekip kentimizin olabildiğince bilinir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İranlı sosyal medya fenomenleri ise Van’a yeni geldiklerini Van gezisinden çok memnun kaldıklarını bunu da takipçileri ile paylaştıklarını söylediler.