İranlı turistler dönüş yolunda

5 günlük tatil sürecinde 10 bin 500 civarında turist Kapıköy Sınır Kapısı’ndan Van’da giriş yaparken, Esendere ve Gürbulak sınır kapılarından ise 6 bin civarında turist Türkiye’ye giriş yaptı.

Çarşı pazarda yoğunluk oluşturan ve Van esnafına adeta çifte bayram yaşatan İranlı turistler, sabah saatlerinden itibaren kaldıkları otellerden ayrılarak ülkelerinin yolunu tuttu. Van’dan memnun ayrıldıklarını ifade eden turistler, “Bayram tatili için Van’a geldik, çok güzel şehirdir. Her şey çok güzeldi. Bayram tatilini burada geçirdik. Van Gölü’ne gittik, çok güzeldi. Alışveriş yaptık, gezdik ve dolaştık. Çok güzel bir yer, insanları çok güzeldir. Buraları gezmeyi seviyoruz. Her fırsat bulduğumuzda buralara geliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Otellerimiz hala yüzde 100 doluluktadır”

Bayramdan dolayı İranlı turistlerin yoğun bir şekilde Van’ı tercih ettiklerini ifade eden otel işletmecisi Reşat Yeşilağaç, “Bayramdan dolayı İranlı misafirlerimiz Van’a geldiler. Otellerimizde halen doluluk oranımız yüzde 100’lerdir. Normal zamanlarda misafirlerimiz çarşamba günü gelip cuma günü geri dönüyorlardı. Bu defa bayram tatiline gelenler hafta sonu tatilini de burada geçirdikleri için yoğunluğumuz devam ediyor” dedi.

“Esnaf çifte bayram yaptı”

İranlı turistlerden dolayı çifte bayram yaşadıklarını ifade eden esnaf da “İranlı turistlerin her yönde bizlere faydaları oluyor. Bugün lokantacısından otelcisine kadar herkese katkıları olduğu gibi bizlere de katkıları var. İranlıları daha çok Van’da tutmanın hesabını yapmamız gerekir” diye konuştu.

İranlıların kentin yöresel lezzetlerini de tercih ettiklerini ifade eden lokanta işletmeni Burhan Temizel, işlerinin oldukça yoğun olduğunu ve turistlerin kendilerini tercih ettiğini ifade etti.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan TÜRSAB Doğu Anadolu Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ise 5 günlük tatil sürecinde binlerce turistin Van’a akın ettiğini ifade ederek, gelen turistlerin büyük çoğunluğunun bugün dönüş yoluna girdiğini söyledi. Özgökçe, “Bu sene 3 günlük Ramazan Bayramı tatili ve 2 günlük hafta sonu tatilini Van’da geçirmek üzere Saray ilçemizdeki Kapıköy Sınır Kapısı’ndan 10 bin 500 civarında turisti karşıladık. 6 bin civarında turist ise Esendere ve Gürbulak sınır kapılarımızdan giriş yaptığını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 16 bin 500 civarında İranlı turisti ilimizde ve ülkemizde misafir ettik. Esnafımızın yüzü güldü. Bayramın birinci ve ikinci günü çarşı cıvıl cıvıldı. Otellerimiz tıka basa doluydu” dedi.

TÜRSAB olarak yakın zamanda İran’a bir tur düzenleyeceklerini anlatan Özgökçe, “Van konaklama ve yatak sayısı bakımından münasip bir şehirdir. Her türlü organizasyona açık olan kentimiz, turizm kokan bir şehirdir. Bizler de insanları burada ağırladığımız için son derece mutlu ve huzurluyuz” diye konuştu.