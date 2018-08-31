İranlılar sınır kapısında yoğunluk oluşturuyor

Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı’nda bir haftadır yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğun, İran hükumetinin uçak biletlerine yüzde yüz zam yapmasının ardından İran’dan Türkiye’ye gelişlerde karayolunun tercih edilmesi sonucu yaşandığı ileri sürüldü. Bu nedenle Kapıköy Sınır Kapısı’nda hem İran hem de Türkiye tarafında yoğunluk yaşanıyor. Yolcuların İran’dan Van’a karayolu ile gelip, Van’dan Türkiye’nin çeşitli illerine uçakla seyahat ettikleri öğrenildi. İran’dan sadece turist olarak değil, iş amaçlı gelenlerin de karayolunu tercih ettikleri belirtildi.