İş adamı Bayram'dan 9 Kasım depreminin yıldönümü mesajı

Van'daki Ranss Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, 9 Kasım'da Van yaşanan yıkıcı depremin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

9 Kasım'da Van'da yaşanan yıkıcı depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Bayram, “9 Kasım gecesi yaşanan ve birçok insanımızın hayatını kaybettiği, binlerce insanımızın yaralandığı deprem felaketinin bugün 7. yıldönümünü anmaktayız. Depremin yaşandığı gece enkaz altında kalarak yaşamını yitiren vatandaşlarımıza ve haber takibi görevlerini icra ederken hayatlarını kaybeden gazeteci Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir'e Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşanan iki yıkıcı depremin ardından 7 yıl geçmesine rağmen Van'ımızda halen depremin izlerini görmekteyiz. Bu anlamda, bu acıları bir daha yaşamamamız için tüm topluma önemli görevler düşmektedir. Bölgemizin deprem bölgesi olması nedeniyle gerekli kurumların denetimler yaparak vatandaşların depreme dayanıklı, uygun yapı yapmaları konusunda uyarıcı ve yaptırıcı çalışmaları yürütmelidir. Deprem öncesi ve sonrası alınması gereken önlemler hususunda toplumun her kesiminin bilinçlenmesi ve buna bağlı olarak gerekli eğitimlerin vatandaşlara uygulamalı bir şekilde verilmesi şarttır. Ülkemizin deprem tehlikesi altında olduğunu unutmadan, deprem ve diğer tabii afetlere karşı almamız gereken tedbirleri sürekli gündemde tutmalı, vatandaşlarımızla ve kurumlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı.