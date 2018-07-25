İŞ-KUR personeline “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” semineri

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında İŞ-KUR üzerinden Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilen yaklaşık 420 personele, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” semineri verildi. İş Güvenliği Uzmanı Sibel Dicle tarafından Kadın ve Aile Merkezinin konferans salonunda verilen seminerde, katılımcılara çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği, iş düzeni, iş kazası ile meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, iş yerindeki tehlikeler hakkında bilgiler aktarıldı.

Yapılan seminerlerle İŞ-KUR personelinin en uygun departmanda istihdam edilmesi ve personelden maksimum verim sağlanması hedefleniyor.