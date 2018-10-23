İsa Berge: “Türkiye tek yürek olmuştu”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Van'da meydana gelen depremlerde Türkiye'nin tek yürek olup adeta Van olduğunu söyledi.

Van depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan İsa Berge, “Van'da meydana gelen depremlerden ilki 23 Ekim 2011'de 7,2 büyüklüğünde Erciş ilçesinde meydana geldi. Depremde 644 vatandaşımızı kaybettik ve yüzlerce yaralımız da var. Yürekleri yakan çok acı günler yaşadık. Daha Erciş şokunu üzerimizden atamadan bu kez 9 Kasım 2011'de Van merkezde 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlk deprem Erciş'i, ikinci deprem ise Van'ı yıkmıştı. Dünyada 8 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremlerde bile can kaybı çok az olurken, Van'daki 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde 644 kişi can verdik. Bu da ülke olarak depreme hazır olmadığımız gerçeğini yeniden bizlere hatırlattı. Depremlerin ardından Van'da yeni yapılan binaların büyük bir çoğunluğu depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Sadece yeni yapılan binalar açısından yapısal olarak depreme hazırız. Ne yazık ki üzerinden geçen bunca zamana rağmen halen depreme hazır olduğumuz söylenemez. Tam anlamıyla bilinçlenme çabasına girmedik. Örneğin halen birçoğumuz deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Acaba kaç kişinin evinde deprem çantası var? Deprem değil bina öldürür anlayışı çerçevesinde topyekun olarak bilinçlendirme çalışmalarına başlamalıyız. Depremlerin ardından Türkiye, Van için tek yürek olmuştu. Maddi ve manevi büyük bir seferberlik yapılmıştı. Arada bir gelen birkaç çatlak ses, bu gönül birlikteliğinin önüne geçememişti. O dönemde olduğu gibi ülkemizin birlik ve beraberliği bugün de sapasağlam bir şekilde devam etmektedir. Depremin 7. yıldönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir daha acıların yaşanmaması dileğiyle” ifadelerini kullandı.