İskele Caddesi asfaltlandı

Van Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerinden olan İskele Caddesi'nin yenilenme çalışmaları kapsamında asfaltlama yapıldı.

Van'ın önemli ulaşım ağları arasında yer alan İskele Caddesi, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatlarıyla modern bir yapıya kavuşturularak baştan aşağı yenileniyor. Kısa bir süre önce başlayan çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, ekipler dün gece sabaha kadar mesai yaparak caddenin asfaltını tamamladı. Yapılan yenileme çalışmalarına rağmen trafiğin akıcı bir şekilde sağlandığı caddede, trafikte aksaklık ve vatandaşların mağdur edilmemesi adına caddenin asfaltı gece geç saatlerden sabaha kadar süren çalışma ile döküldü. Asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından caddede yol çizgisi ve çift yön çalışması yapılacak. Bu çalışmalarla beraber İskele Caddesi'nde devam eden kaldırım, ışıklandırma ve ağaçlandırma işlemleri de kısa bir sürede bitirilerek halkın hizmetine açılacak.

Asfaltlama çalışmasıyla yolun güzel bir görünüme kavuştuğunu belirten vatandaşlar, çalışmaların bitmesiyle de İskele Caddesi'nin kentin en güzel caddesi olacağını kaydettiler.