Diğer
Kategoriler
09 Eylül 2017 16:42

İskele Caddesi için ‘maraton’ önerisi

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, dünyanın ikinci ve Türkiye’nin de en uzun düz caddesi olan İskele Caddesi’nin işlevlik kazanması için yılda bir kez Avrasya maratonu gibi uluslararası bir maratonun caddede yapılması önerisinde bulundu.

İskele Caddesi için ‘maraton’ önerisi

09 Eylül 2017 16:42


Saadet Partisi Van İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Gündemimiz Van” konulu basın toplantısının 8.’sini bugün yapıldı. Toplantıda konuşan Özay İlhan, Van’da her daim yeni caddelere, alternatif yollara ihtiyaç duyulduğunu ve dükkân kiralarının fazla olmasının şikâyet konusu olduğunu belirtti. İlhan, “Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da kentimizi yönetenler maalesef çözüme dair ciddi adımlar atmamıştır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak biz de bu şehre yeni caddeler, yeni yollar gerektiğinin farkındayız. Fakat tüm bunlara rağmen mevcudiyette ilimizde var olan yeterli manada işlevlik kazanmamış olan dünyanın ikinci en uzun, Türkiye’ninse en uzun düz caddesi olan İskele Caddesi gerekli adımlar atıldığı takdirde, ilimizin en önemli ihtiyaçlarından olan yeni iş yerleri ve yerleşim yeri konusunda ciddi bir açığı kapatabilecektir. İskele Caddesi, 7 kilometrelik uzunluğuyla her geçen gün artan nüfusuyla sıkışık hale gelmiş olan kentimizin birçok ihtiyacına cevap verebilecek Cumhuriyet ve Maraş caddeleri gibi işler hale gelebilecektir. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak; ilk etapta İskele Caddesi’nin tek yön olarak kullanılan kısmı derhal iki yönlü trafiğe açılmalıdır. Caddeye işlerlik kazandırmak adına başta kamu binaları olmak üzere banka şubelerinin açılması ve otel gibi yapıların yapılması, vatandaşlar için caddeyi cazip hale getirecek adımlar valilik ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde atılmalıdır. İskele Caddesi’nde yılda bir kez Avrasya maratonu gibi uluslararası bir maratonun da yapılması için gerekli girişimler yapılmalıdır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç