İskele Caddesi'nde yeşillendirme çalışması

Van Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerinden olan İskele Caddesi'nin ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları başladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatları doğrultusunda yenilenen İskele Caddesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi. Asfalt ve kaldırım çalışmaları tamamlanan caddede ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına başlandı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından caddenin iki yönüne 3 ile 4 metre uzunluğunda ıhlamur ve çınar ağaçları dikiliyor.

Dikilen ağaçların çabuk büyüdüğünü ve ömürlerinin uzun olduğunu belirten Park ve Bahçeler Daire Başkanı Harun Tutar, yeşillendirme çalışmasıyla İskele Caddesi'nin eski yeşil günlerine geri döneceğini kaydetti. Tutar, “Caddede çalışmalar son aşamasına geldi. Biz Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı olarak yeşillendirme çalışmalarına başladık. Bu kapsamda caddeye sağlı sollu olmak üzere 141 adet ıhlamur, 141 adet çınar dikimi yapıyoruz. Dikilen ağaçların en büyük özelliği uzun ömürlü olması ve egzoz gazlarından (korbonmonoksit) etkilenmemesidir. Çalışmamız tamamlandıktan sonra inşallah caddemiz kısa bir süre içinde çok güzel bir görünüme kavuşacak” dedi.