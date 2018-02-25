İstanbul Avcılar’dan Gevaş’a ‘Akıl Kardeşliği’ projesi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avcılar Kaymakamlığı yetkilileri, proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanına akıl ve zeka oyunlarının götürüleceğini belirterek, “İlk durağımız Van’ın Gevaş ilçesi oldu. Amacımız; gençlerimizin yarınlarını bugünden daha aydınlık kılabilmek, eğitimde kaliteyi arttırmak, fırsat eşitliğini ülkemizin dört bir yanında sağlamak, boş zamanlarını daha verimli geçirebilmelerini ve bağımlılık gibi kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak için Avcılar Kaymakamlığı olarak ülkemizin dört bir yanına akıl ve zeka oyunları götürüyoruz ve öğretmen eğitimleri veriyoruz. Bu anlamda başta projemize öncülük eden Kaymakamımız Hulusi Doğan’a, proje süresince bizden desteklerini esirgemeyen Wilco Group CEO’su Sayın Mehmet Avci’ya, bize kapılarını açan Van Vali Yardımcısı İshak Çınar’a, projeyi başından sonuna takip eden Gevaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Arvas’a ve İzzettin Şir Anadolu Lisesi Müdürü Recep Ergenç’e teşekkür ediyoruz” dedi.