İstanbul gezisini tamamlayan çocuklar Van’a döndü

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de destek ve himayeleri ile gerçekleşen gezide çocuklar 3 gün boyunca Topkapı Sarayı, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Gülhane Parkı, MiniaTürk, Panorama 1453, Malta Köşkü, Galata Kulesi, Ortaköy, Emirgan Korusu ve Florya Akvaryumu gibi İstanbul’un eşsiz tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı buldular.

Geziye destek veren ve ikinci günü çocuklarla birlikte geçirerek yakın ilgisiyle onların sevincini paylaşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanvekili Fatma Benli, Van’dan gelen yetim ve öksüz çocukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, “İpekyolu’ndan İstanbul’a kardeşlik köprüsü kuruldu. Teröre maruz kalmış bölgedeki ailelerin küçük yaştaki yetim ve öksüz çocuklarının İstanbul’a gelerek, buradaki farklılıkları görmeleri ve gönül köprüsü oluşturmaları açısından çok önemlidir. İstanbul’un eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerini görmekten çok mutlu oldular. Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerindeki çocuklar bizim çocuğumuzdur. Onların fark edilmeye, dokunulmaya ihtiyacı var. Devletimizin tüm imkanlarıyla onlara ne kadar çok değer verildiğini göstermemiz gerekir” dedi.