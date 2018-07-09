İtfaiye eri olmak için zamanla yarıştılar

Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük itfaiye filosuna sahip olan Van Büyükşehir Belediyesi, itfaiyecilik hizmetlerine daha da profesyonel bir ekiple devam edecek. Bu kapsamda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamasına göre belirlenen 471 aday, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinde dayanıklılık sınavına girdi. İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde sağlık kontrolünden geçirilen adaylar, sırasıyla 200 metrelik parkurda lastik atlama, dengede durma, engel atlama gibi etaplarda yarıştı. Zamanla da yarışan adaylar, daha sonra 15 metrelik itfaiye merdivenine tırmanıp, itfaiye hortumuyla hedefe su sıkıp zorlu parkuru en kısa zamanda tamamlamaya çalıştı.

İtfaiye eri olmak için yoğun çaba harcayan adaylar, kolay görünen etabın aslında uygulamada zor olduğunu söyledi. Komisyon üyelerinin tarafsız ve adilane bir şekilde işlerini en iyi şekilde yaptıklarını kaydeden adaylar, sonuçların herkes için hayırlı olması dileğinde bulundular.

Van Büyükşehir Belediyesi olarak bölgenin en güçlü itfaiye filosunu kurmak için çalışmalara başladıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, itfaiyede iyi bir ekip kuracaklarını ifade etti. Yalçın, “Yeni almış olduğumuz araçlarımız gelmeye başladı. Filomuz güçleniyor. Bir taraftan büyürken, İçişleri Bakanlığının emriyle de 100 itfaiye elemanın imtihanlarını başlatmış olduk. Bu sınavlar 2 türlü oluyor hem yazılı hem uygulamalı. Yazılı sınav KPSS ile belirleniyor. Bir de burada sözlü ve uygulamalı mülakat yapıyoruz. Hafta başından bu tarafa 6 gündür sürekli imtihandayız. İtfaiyecilik çok ehemmiyetli kutsal bir meslek hem de insanların can ve mal emniyeti açısından hazır bulunulması gereken bir statü. Hepsinin devlet memuru olması icap eder. Bugüne kadar alımlar da taşeron firma elemanları üzerinden tercih edilmiş. Ancak itfaiyecilik devlet memuru marifetiyle ile yapılacak zorunlu işler arasındadır. Gençlerden çok başarılı olanlar var. İtfaiyecilik okulundan mezun olanlar var. Bu noktada iyi bir ekip kuracağımıza inanıyorum. Ben öncelikle bize bu ekibi kurmamıza yardımcı olan Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu’na, komisyon üyelerimize ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.