Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 12:02

İtfaiyenin zamanında müdahalesi faciayı önledi

Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen ot yangını itfaiyenin zamanında müdahalesi ile diğer ot yığınlarına sıçramadan söndürüldü.

İtfaiyenin zamanında müdahalesi faciayı önledi

03 Ağustos 2018 12:02


Sabaha karşı Başkale ilçesi Hasanbey Mahallesinde ot yangını ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine gitti. Yaklaşık bin bağ otun alev aldığı yangına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, alevleri mahalle sakinlerine ait olan diğer ot yığınlarına sıçramadan kontrol altına aldı. 1 itfaiye aracı, 1 iş makinesi ve 4 personelin müdahale ettiği yangın 2 buçuk saatlik bir çalışma sonucu tamamen söndürüldü.


Mahalle sakinleri ise yangına zamanında müdahale ederek, diğer otların yanmasını engelleyen itfaiye ekiplerine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç