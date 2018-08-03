İtfaiyenin zamanında müdahalesi faciayı önledi

Sabaha karşı Başkale ilçesi Hasanbey Mahallesinde ot yangını ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine gitti. Yaklaşık bin bağ otun alev aldığı yangına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, alevleri mahalle sakinlerine ait olan diğer ot yığınlarına sıçramadan kontrol altına aldı. 1 itfaiye aracı, 1 iş makinesi ve 4 personelin müdahale ettiği yangın 2 buçuk saatlik bir çalışma sonucu tamamen söndürüldü.

Mahalle sakinleri ise yangına zamanında müdahale ederek, diğer otların yanmasını engelleyen itfaiye ekiplerine teşekkür etti.