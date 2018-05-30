İylik-Der, Erciş’te 150 kimsesizi sevindirdi

İyilik-Der Başkanı Mehmet Reşit Zorlu, ilçede yaşayan kimsesiz çocukların belirlenmesi için yoğun bir çalışma yaptıklarını, ilçe merkezinde 30 okulda tespit ettikleri 150 öğrenciyi Ramazan Bayramı öncesinde sevindirmekten de mutluluk duyduklarını belirterek, "Geçen yıl da benzer bir çalışma yapmıştık. ’Yetim gülerse dünya güler’ sloganı ile yola çıktık. Amacımız içinde bulunduğumuz beldede yaşayan yetim çocukların yüreğine dokunmak ve onları bu bayramda sevindirmek. Ramazan Bayramı’na yaklaştığımız bugünlerde bu çalışmanın çok daha anlamalı olacağını düşünerek, bu yılda aynı heyecan ve azimle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.