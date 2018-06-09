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09 Haziran 2018 11:13

Jandarma 10 bin 610 paket kaçak sigara ele geçirdi

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri, durumundan şüphelenilerek durdurdukların kamyonette yaptıkları arama neticesinde 10 bin 610 kaçak sigara ele geçirdi.

Jandarma 10 bin 610 paket kaçak sigara ele geçirdi

09 Haziran 2018 11:13


Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Devetaş Mahallesi mülki sınırları içerisinde devam eden önleyici hizmet devriyesi faaliyeti esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yaptı. Yapılan arama neticesinde yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen 10 bin 610 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara ve kamyonete el konulurken, olay ile ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.




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