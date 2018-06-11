Jandarma 11 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirdi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları şehir merkezinde satmak amacıyla sevk edeceği bilgisi alınmasına müteakip Beyüzümü Mahallesinde durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurup arama yapıldı. Şüpheli araçta yapılan aramada 10 bin 569 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ayrıca, Çaldıran ilçesi Sarıçimen Mahallesinde konuşlu bulunan Alpaslan Piyade Hudut Tabur Komutanlığınca İran sınır hattında yapılan müdahale sonucu 610 paket olmak üzere toplamda 11 bin 170 paket kaçak sigara ele geçilirken, olaylarla ile ilgili olarak 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.