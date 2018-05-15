Jandarma, 36 olaya müdahale ederek 38 kişi hakkında işlem yaptı

Türkiye’nin 3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip en büyük gölünde neslini devam ettiren inci kefali, üreme dönemi olan nisan ayı ile temmuz ortalarında tatlı su ağızlarına göç ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde avlanması yasaklanan inci kefali neslinin korunabilmesi için Van Gölü’ne dökülen dere ve çaylarda gece gündüz devriye geziyor. Bu devriyeleri esnasında 36 olaya müdahale eden jandarma, 38 kişi hakkında işlem yaptı. Meydana gelen olaylarda ele geçirilen 30 ton 515 kilogram inci kefali balığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, 5 bin 500 kilo gram canlı balık ise tekrardan göle bırakıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Doğal kaynakların korunması günümüzde yeni yeni gelişmeye başlayan, yeni uzmanlık kazanılan bir alan. Doğal kaynakların korunması, diğer suçlarla mücadeleden çok daha farklı. Çünkü koruduğumuz kaynak canlı ve belli bir yaşam bijolojisi var. Bu bakımdan dolayı dünyada ve ülkemizde suçla mücadele eden kolluk kuvvetlerinin yeni yeni gelişmeye başladığı bir alan. Fakat bu konuda inci kefali kaçak avcılığında mücadele eden Van İl Jandarma Komutanlığı, yıllar boyunca elde ettiği birikimle çok çok ileri bir seviyeye geldi. Elde edilen rakamlarla bunun en büyük göstergesidir. Çünkü doğal kaynak demek birçok insan için para demek. Fakat doğal kaynakları koruyamaz, sürdürülebilir kullanamaz isek bunları uzun vadede kullanmamız mümkün değil” dedi.

“Para kazanma hırsıyla hareket eden insanlar, balığı üreme döneminde avlıyor”

İnci kefalinin 600 bin yıldır Van Gölü havzasında yaşadığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “İnci kefali 600 bin yıldır bu derelere göç ediyor. Fakat tarihin hiçbir döneminde bu gün ki gibi yok olmayla karşı karşıya kalmamıştı. Çünkü para kazanma hırsıyla hareket eden insanlar, inci kefali üreme döneminde avlıyor, para elde ediyorlar. Fakat bir taraftan ise inci kefalini yok olmayla karşı karşıya bırakıyorlar. İşte bu noktada en büyük görev kolluk kuvvetlerine düşüyor. Bu noktada jandarmanın her yıl yürüttüğü çalışmalar, ülkemizde ve dünyada örnek teşkil edecek bir çalışmadır. Bu çalışmanın en büyük göstergesi az önce de söylemiş olduğum gibi elde edilen rakamlardır. Elde edilen rakamlar bize şunu gösteriyor. İnci kefali kaçak avcılığı ile mücadelede jandarma büyük bir mücadele veriyor. Bu çalışmalar yapılmasaydı binlerce ton kaçak balık avlanacaktı bunun önüne geçildi. Buradaki rakamlar sadece yakalanan şahıslar, fakat yapılan mücadeleler sonucunda suç gerçekleşmeden yapılan çalışmaların sayısı çok daha fazladır. Zaten doğal kaynakların korunmasındaki en önemli, en kritik nokta suçun gerçekleşmeden önlenmesidir. Bu noktada ekipler inanılmaz mücadele veriyorlar. Bu noktada verilen bu rakamlar bize şunu gösteriyor şayet bu insanlar yakalanmamış olsaydı binlerce ton inci kefali avlanmış olacaktı ve stoklar büyük bir zarar görmüş olacaktı” dedi.

"Alınan tedbirler doğrultusunda yaklaşık 2 bin tonluk kaçak avcılığın önüne geçildi"

İnci kefali bölge ve ülke için artık her geçen gün büyüyen ve katma değeri yüksek bir ürün olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Çünkü artık her yıl festivallerin sayı artmaya başladı ve festivallere gelen insan sayısı da artmaya başladı. Eğer bunu koruyabilirsek bunu çok çok daha büyük bir noktaya getireceğiz. Fakat ne kadar bilinç oluşturursanız oluşturun işin içerisine para girdiği zaman belli insanlar bilinçlenmeyi dikkate almayıp kaçak avcılığa yönleniyor. İşte bu noktada kolluk kuvvetlerinin devreye girmesi gerekiyor. Bu sene Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilen mücadele tartışmasız bir şekilde son yılların iyi mücadelesi veriliyor ve doğal kaynakların korunmasındaki en güzel güzel örneği teşkil ediyor. 15 Nisan’dan bu yana 36 olaya müdahale eden jandarma, 38 kişi hakkında işlem yaparken, yaklaşık 100 bin lirada idari para cezası kesiti. Meydana gelen olaylarda 30 ton 515 kilogram inci kefali balığı ele geçirilirken, 5 bin 500 kilo canlı balık ise tekrardan göle bırakılırken, yaklaşık 2 bin tonluk kaçak avcılığın ise alınan tedbirler ile önüne geçildi” şeklinde konuştu.