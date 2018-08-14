Jandarma 4 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirdi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Erciş karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrolü faaliyeti sırasında, kontrol noktasında durdurulan şüpheli kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada; ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 4 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla İlgili olarak yakalanan 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, tahkikatın devam ettiği belirtidli.