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14 Ağustos 2018 10:05

Jandarma 4 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirdi

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada 4 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarma 4 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirdi

14 Ağustos 2018 10:05


Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Erciş karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrolü faaliyeti sırasında, kontrol noktasında durdurulan şüpheli kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada; ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 4 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla İlgili olarak yakalanan 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, tahkikatın devam ettiği belirtidli.




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