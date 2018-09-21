Jandarma 7 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirdi

Van'ın Çaldıran ile İran sınırında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda at sırtında yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen 7 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahısların İran tarafından temin ettikleri kaçak sigaraları at sırtında getirecekleri bilgisi alınması üzerine bölgeye ekip sevk etti. İlçeye bağlı Uzunyol Mahallesi mevkii İran İslam Cumhuriyeti sınır hattında yapılan 2 ayrı operasyon neticesinde 7 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi.