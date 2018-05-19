Jandarma, 7 ton canlı olmak üzere 9 ton inci kefali ele geçirdi

Olayla ilgili 2 şahıs hakkında yaklaşık 3 bin TL idari para cezası uygulanırken, canlı balıklar tekrar göle bırakıldı.

Bu yıl inci kefali koruma çalışmalarında başarılı operasyonlar ile gündeme gelen Van İl Jandarma Komutanlığı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Dün gece saatlerinde Erciş Bot Tim Komutanlığı ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığının katılımı ile Çelebibağ bölgesinde yapılan operasyon ile gölde yakalanan ve araçlara yüklenmek için hazır bekletilen 7 ton inci kefali göle salınırken, yakalanan 2 ton balığa ise el konuldu. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında yaklaşık 3 bin TL idari para cezası uygulandı.

"Van Gölü 600 bin yıl yaşında ve inci kefalleri 600 bin yıldır bu havzada yaşamını sürdürmektedir"

Operasyon bölgesinde bulunan ve konuyla ilgili açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnci kefali bölgemizde 14 bin insanın geçimini sağladığı en önemli kaynakların başında gelmektedir. Bu akşam yapılan operasyonda hepimiz koruma çalışmalarının önemini bir kez daha görmüş olduk. Van Gölü 600 bin yıl yaşında ve inci kefalleri 600 bin yıldır bu havzada yaşamını sürdürmektedir. Fakat koruma çalışmalarını yürütmezsek 600 bin yıldır burada yaşayan inci kefallerini bir daha geri dönmemek üzere kaybetme riski ile karşı karşıya kalırız. Bu açıdan bu geçmişte buralarda yaşayan insanlardan emanet aldığımız bu canlıyı gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

"Balığın akarsulara girmesi ile kolluk kuvvetlerine daha çok iş düşmektedir"

Akarsulara girmek için akarsu ağızlarında toplanan inci kefallerinin akarsulara yukarı göçünün başladığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, "Balığın akarsulara girmesi ile kolluk kuvvetlerine daha çok iş düşmektedir. Çünkü korunması gereken alan büyümekte ve zorlaşmaktadır. Bu noktada üreme dönemi öncesinde ve başında Erciş Bot Timi tarafından yasa dışı ağlara karşı yapılan operasyonların balık derelere girdikten sonra ne kadar yararlı olduğunu görmekteyiz. Şayet bu ağlar üreme dönemi başında alınmamış olsaydı bu ağların bu gün derelerin yukarı kesimlerinde yoğun olarak kullanıldıklarına şahitlik edecektik. Bu noktada sezon başında yapılan uygulamalar bu günler açısında çok yararlı olmuştur" diye konuştu.

İnci kefali değeri her geçen gün aratan çok önemli bir doğal kaynaklardan biri olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, "Yalnız balıkçılık açısından değil, ekoturizm açısından bölgemizdeki en önemli kaynaktır. Her yıl ülkemizin değişik yerlerinde inci kefali göçünü görmeye gelen insan sayısı artmaktadır. Bu bölgemiz için büyük bir şanstır. Bu nedenler üreme döneminde inci kefallerinin kaçak avcılığa karşı korunması büyük önem taşımaktadır. Sezonun yarısına yaklaşmış bulunuyoruz kırsalda jandarma merkezlerde ise polis ve zabıta ekiplerince gösterilen bu mücadelenin sezon sonuna kadar devam etmesini temenni ediyoruz. Özellikle Erciş ve Muradiye gibi göçün yoğun olarak yaşandığı alanların özel bir öneme sahiptir. Şayet bu alanları tam manası ile koruyabilirsek ilerleyen yıllarda sofralarımızda daha çok inci kefali göreceğiz demektir. Dün akşam el konulan kaçak ağlar ve kurtarılan balıklar için Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bot Timine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.