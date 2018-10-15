Jandarma ekipleri 25 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirdi

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesi Beydoğan Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları evinde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu adreste yapılan operasyonda, şüpheli şahsın ahırında 12 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirilirken, bir şüpheli şahıs ise yakalandı.

Yine Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uzunyol Mahallesi'nde arazide sahipsiz siyah poşetler içerisinde 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirirken, Gürpınar ilçesi Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince de şüpheli bir minibüste yapılan aramada 10 bin 410 paket olmak üzere toplamda 25 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.