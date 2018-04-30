Jandarma, Fatih’in taktiğini uyguladı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, av yasağının uygulandığı 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında kaçak avlanan ve Van’ın en önemli değerlerinden olan inci kefalinin korunmasına zarar verenlere yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Erciş Bot Timi tarafından uzun süredir takipte olan 2 adet tekne ve teknelerin özel bölmelerine yerleştirilmiş 300 metre uzunluğundaki içsularda kullanımı yasak olan manyat ağları dün gece yapılan operasyon ile ele geçirildi. Araçla ulaşımın mümkün olmadığı alandaki tekne ve ağlar, Erciş Belediyesinden çağrılan büyük iş makinesinin arkasına bağlanarak karadan çekildi. Tekneler karadan yürütülürken ortaya çıkan manzara, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinde tekneleri karadan yürütmesini akla getirdi.

Kaçak avlanan şahısların uyguladığı yöntemse jandarmayı hayrete düşürdü. Kaçak avlanan şahıslar, güvenlik güçlerinin sahil kenarında teknelerini görmemesi için göl içerisinde demir atıp bırakıyor. Şahısların bu teknelere ise pet şişelerle yaptıkları salla gidip geldiği tespit edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş; “Ağların yakalandığı bölge üreme göçünün gerçekleştiği alanlardan birisidir. Her sene bölgedeki gerilim noktalarından birisi olan Çelebibağ bölgesi bu sene jandarmanın aldığı tedbir ile korunaklı bir alan haline dönüşmeye başlamıştır. Kaçak İnci Kefali avcılığındaki en önemli nokta avcılık gerçekleşmeden müdahalenin yapılmasıdır. Bu sene jandarmanın alanda yaptığı faaliyetler ile dün gece yakalanan tekene ve manyatlar saklandıkları alandan hiç çıkarılamamıştır. Bu alanda Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan uygulamanın başarısını göstermektedir. Bu iki ağ ile bir gecede 50 tondan balık avlamak mümkündür. Bunu 90 günlük üreme periyodunu yaydığımız zaman dönem boyunca 3 bin tondan fazla kaçak avlanmış inci kefali yapar. Fakat yapılan operasyon ile beraber bu avcılık meydana gelmeden önüne geçilmiş oldu. Önümüzdeki hafta şu anda dere ağızlarında toplanmış olan İnci Kefalleri derelere girecek ve böylece kaçak avcılık mücadelenin ikinci safhası başlamış olacak ve dere ağızlarında kullanılan ağlar iç kesimlere çekilecektir. İç kesimlerde alan büyüdüğü için ağların yakalanması çok daha zordur. Bu neden Van İl Jandarma komutanlığına Erciş Bot Timi tarafından yapılan bu operasyon ile ağlar önceden yakalanarak suç oluşmadan engellenmiştir. Yapılan bu uygulama jandarmanın bölgemizde inci kefali konusunda geldiği noktayı göstermektedir. Bu operasyon jandarmanın uzun yıllar kaçak inci kefali avcılığı ile mücadelede edindiği tecrübelerin en bariz göstergesidir. Bu operasyondan dolayı Van İl Jandarma Komutanlığına ve Erciş Jandarma Bot Timine inci kefalleri adına teşekkür ederim” dedi.