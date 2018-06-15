Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Van’da

gününü Van’da güvenlik güçleriyle geçiren Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Murat Zorluoğlu ile birlikte ziyaret ettiği asker, polis ve güvenlik korucularımızın bayramlarını kutladı.

Öğle saatlerinde helikopterle geldiği Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında Vali Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, kolordu içerisindeki Mehmetçik Camisi’nde askerle birlikte Cuma Namazı kıldıktan sonra öğle yemeğini de asker karavanasından yedi. Daha sonra Vali Zorluoğlu ve beraberindekilerle İl Jandarma Komutanlığına geçerek emrindeki personelle bayramlaşan Orgeneral Çetin’in sonraki ziyareti ise 6. Hudut Alay Komutanlığına oldu. Burada, telekonferansla ilçe jandarma komutanlarının bayramını kutlayan Orgeneral Çetin ve Vali Zorluoğlu, ardından Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Dernek ziyaretinde gazetecilere açılamalarda bulunan Orgeneral Çetin, “Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele kesintisiz devam edecektir. Bu konuda kararlı, inatçı ve inançlıyız” dedi.

Kahraman korucuların mücadeleleriyle gurur duyduklarını söyleyen Orgeneral Çetin, “Bu vesileyle ülkenin birliği, bütünlüğü ve huzuru için, vatandaşların can ve mal güvenliği, huzur ortamının temini ve devam ettirilmesi için hayatını feda eden aziz şehitlerin hepsini şükran ve minnetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize Allah’tan şifa diliyoruz. Onlar bu vatan için can verdiler, bu millet, bu bayrak için hayatlarını feda ettiler. Biz de gerekirse bu vatana, bu millete, bu devlete canımızı, kanımızı helal ediyoruz ve armağan ediyoruz, helal olsun. Yeter ki vatanımız sağ olsun, vatandaşımız huzur içinde yaşasın” ifadelerini kullandı.

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman ise, güvenlik korucularının jandarmayla birlik ve beraberlik içinde operasyonlarda üstün başarı sağladığını dile getirdi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2 Nisan Polisevi’nde İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile bayramlaştıktan sonra Van’dan ayrıldı.