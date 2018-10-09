Jandarma ile çocuklar daha güvende

Çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla okul önleri ve çevrelerindeki denetimler sürdürülürken, Jandarma Trafik Timleri tarafından servis araçlarının kontrolleri de yol güzergâhlarında sürdürülüyor. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından servis şoförleri ve öğrencilerin eğitimlerine de denetimlerle eş zamanlı olarak devam ediliyor. Bu kapsamda İpekyolu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timi tarafından geçtiğimiz günlerde İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'ndeki okullarda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Eğitimde; öğrencilerin araç içerisinde nasıl hareket edecekleri, emniyet kemeri takmanın önemi, trafik kuralları ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgiler Jandarma Trafik Timi personeli tarafından verilirken, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyası ile ilgili bilgilendirme yapılan öğrencilere trafik kuralları ile ilgili broşürler ve dergiler dağıtıldı.